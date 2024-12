Kollektiv im Club-Rausch

× Erweitern Foto; Ana Lora Backstein-Psychedelic

Das Frankfurter Performance-Trio „Backstein Kollektiv“ thematisiert in seinen mitunter skurrilen-humorigen Stücken sozial-politische Phänomene: Die letzte Performance „Welcome To The Mental Gym“ verhandelte zum Beispiel Themen wie Karriere-Stress, den allgegenwärtigen Optimierungszwang und den Anspruch ständiger Leistungsbereitschaft. Das neueste Programm „Psychedelic Social Club“ wird eine Clubperformance, die sich mit dem Phänomen des Disco-Eskapismus beschäftigt.

„Zwischen Clublights, Konsum und Bass entfalten sich in Nachtclubs Räume der Freiheit und kollektiver Ekstase – wir brechen aus unserem Alltag aus, sprengen die Grenzen der Gesellschaft, vergessen, welche sozialen Rollen wir außerhalb der Tanzfläche einnehmen“ beschreiben Hendrik Hebben, Julie Grutzka und Moritz Fabian die Idee zum neuen Stück. Der Club als komplexer sozialer Raum und Möglichkeit zur Realitätsflucht? Wie weit will und kann man gehen, um sich dem euphorischen Zustand individuell oder in der Menge hinzugeben?

Das 2017 gegründete Backstein Kollektiv besteht aus drei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die ihre eigenen Berufe und individuellen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit einfließen lassen: Hendrik ist Tänzer, Julie Sängerin und Moritz Tänzer und Student der Theaterwissenschaft und Soziologie. Für den „Psychedelic Social Club“ werden die drei zusätzlich von DJ Sascha Becker unterstützt.

12. – 14.12., Atelier Frankfurt, Schwedlerstr. 1 – 5, Frankfurt, 20 Uhr, www.backsteinkollektiv.de