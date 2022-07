Komm auf die Titelseite der GAB!

× Erweitern gab 01 2020

Eine klasse Tradition beim CSD ist der GAB Covermodel Contest, dessen Casting in diesem Jahr wieder live und direkt in der GAB-Lounge auf dem Basar der Vielfalt stattfindet.

In unserem Festzelt sind alle den CSD-Besuchenden herzlich eingeladen, sich vor unserer Fotowand ablichten zu lassen und sich anschließend dem Voting der GAB-Leser*innen auf unserer Website zu stellen.

Gab Covermodel 2020

Das Casting

Am CSD-Samstag, dem 16.7., und CSD-Sonntag, dem 17.7., können alle Covermodel-Kandidat*innen im GAB-Festzelt vorbeischauen und ein schönes Foto von sich schießen lassen. Die Casting-Lounge befindet sich am Beginn des Basars der Vielfalt in der Großen Friedberger Straße, gleich an der Ecke zur Konstablerwache.

Das Voting

Nach dem CSD werden alle Fotos auf www.männer.media/regional/gab gestellt und die Besucher*innen der Website stimmen dann für ihre*n Favorit*in ab. Wer die meisten Zuschriften und Likes sammelt, wird GAB-Covermodel 2022 und ziert eine Ausgabe des GAB-Magazins.

Das Shooting

Als GAB-Covermodel ist man in guten Händen: Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt das GAB-Covermodel 2022 professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB Magazin erscheinen – so kann das GAB-Covermodel verschiedene Facetten der Persönlichkeit zeigen.

Die weiteren Gewinne

Neben dem professionellen Fotoshooting verlosen wir unter allen Teilnehmenden weitere attraktive Preise: Dinnergutscheine für das Frankfurter Restaurant Leib & Seele 21West, Gutscheine vom Blumen Meister sowie Gutscheine für einen Haarschnitt bei WeDo Friseure in Sachsenhausen.

16. und 17.7., GAB-Lounge, Basar der Vielfalt, Große Friedberger Straße