Komm aufs GAB-Cover!

× Erweitern gab covermodel

Möchtest du für einen Monat als Repräsentant*in der queeren Community auf dem Cover des GAB Magazins erscheinen? Null Problemo: Zum CSD startet das GAB-Team wieder die Aktion „GAB-Covermodel“, live und direkt in der GAB-Casting-Lounge auf dem Basar der Vielfalt. Alle CSD-Besuchende sind herzlich eingeladen, sich am Stand des GAB Magazins ablichten zu lassen und so am Covermodel-Contest teilzunehmen.

Das Casting

Vom CSD-Freitag, dem 9.8., bis zum CSD-Sonntag, dem 11.8., können alle Covermodel-Kandidat*innen in der GAB-Casting-Lounge vorbeischauen und wir schießen dort dein Bewerbungsfoto.

Das Voting

Nach dem CSD werden alle Fotos auf unsere Website gestellt. Die Besuchenden der Website stimmen ab – wer die meisten Votes erhält, wird GAB-Covermodel 2024.

Das Shooting

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt das GAB-Covermodel professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB-Magazin erscheinen – so können unsere GAB-Covermodels verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen.

Gewinn „Spartacus Gay Cruise“

Expand Foto: Spartacus Gay Cruise

Neben dem professionellen Fotoshooting gewinnt das GAB-Covermodel eine Reise auf der sexy Spartacus Gay Cruise 2025 zusammen mit einer Begleitperson in einer schicken Doppelkabine. Die siebentägige Gay-Cruise findet vom 20. bis 27. Mai 2025 statt; diesmal sind die Adria und Italien das Reiseziel. www.spartacus.cruises

Gewinn: Valdo Aquarius Blanc de Blancs

Expand Foto: Valdo

Platz Zwei des Votings darf sich über ein besonderes Genusserlebnis freuen: Der Valdo Aquarius Blanc de Blancs ist ein edler italienischer Schaumwein mit einem prickelnden Bouquet fruchtiger Aromen voll Frische und Komplexität. Auch das Design ist ein echtes Meisterwerk: Gestaltet von der New Yorker Künstlerin Ceci Johnson, ranken sich tanzende Meerjungfrauen in einer blumigen Unterwasserwelt entlang der Flaschenoberfläche; das Motiv wurde mittels eines speziellen Verfahrens aufgebracht, was der Flasche eine wertige Optik und Haptik verleiht. Der zweite Platz des GAB-Covermodel-Shootings darf sich auf sechs Flaschen Valdo Aquarius Blanc de Blancs samt passender Gläser freuen! de.valdo.com

9. – 11.8., GAB-Casting-Lounge auf dem Basar der Vielfalt