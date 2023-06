Kompars*innen in Stuttgart gesucht

× Erweitern Foto: Sophie Tolkien

„‚Feed your Head‘ ist ein queerer Kurzfilm über zwei Brüder, Safer Spaces und Fantasie‘, erklärt Sophie Tolkien, Studentin der Filmakademie Baden-Württemberg, die sich um die Produktion des Films kümmert. Der Film soll ihr Diplomkurzfilm werden. Regie des 20-Minüters führt Bernhard Strobel.

Zwei queere Brüder müssen sich mit ihrem Coming-out und den folgenden diskriminierenden Erfahrungen auseinandersetzen. Der Film untersucht auch die Frage nach Identität und was passiert, wenn sie gewaltsam genommen wird. „Mit dem Stoff gehen wir als Filmteam viele Dinge an, die uns sehr am Herzen liegen“; erklärt Sophie. „Allem voran steht natürlich die queere Sichtbarkeit“.

„Unser Film beginnt und endet auf einer Queermeile“, erklärt Sophie weiter. „Ein Ort, der für uns und unsere Protagonisten Freiheit und Freude repräsentiert. Gerne würden wir diesen Ort im Film auch mit vielen Menschen Leben einhauchen und authentisch zeigen. Dafür suchen wir nun Kompars*innen“.

Der Drehtag ist für den 1. Juli angesetzt.

Lust dabei zu sein?

Alle volljährigen Menschen sind willkommen, Styling bunt und auffällig.

„Leider können wir aufgrund unseres studentischen Rahmens keine Gage zahlen, aber wir stellen natürlich die Verpflegung am Set“, erklärt Sophie.„Wir freuen uns über jede Teilnahme und über alle, die Lust haben, Queerness in unserem Film zu feiern“.

Interessierte können sich entweder mit Sophie Tolkien über sophietolkien@icloud.de direkt in Verbindung setzten, oder einfach über diesen Link der Filmakademie Fotos und Kontaktdaten hochladen.