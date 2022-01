Konversionstherapien: Schutz in anderen Ländern

× Erweitern Foto: Victoria Borodinova, pexels.com, gemeinfrei

Konversionstherapien versprechen die „Heilung“ von Homosexualität; davon abgesehen, dass Homosexualität laut WHO seit 1994 nicht mehr als psychische Krankheit angesehen wird, ist bezüglich der Konversionstherapien wissenschaftlich nur bewiesen, dass sie nachhaltig negative psychische und physische Folgen für die Behandelten haben.

Seit Juni vergangenen Jahres sind Konversionstherapien in Deutschland verboten – zumindest für Minderjährige bis 18 Jahren. Für Erwachsene gilt dieses Verbot nur, wenn die Einwilligung in eine solche Maßnahme nicht freien Willens getroffen wurde.

Der Weg zum gesetzlichen Verbot dauerte lange: Bereits 2013 wurde eine erste entsprechende Gesetzesinitiative im Bundestag gestartet, die sofort harsche Kritik aus dem rechten Spektrum der Religionsgemeinschaften erntete. Erst 2020 konnte das Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet werden; es respektiert dabei die freie Entscheidung aller Erwachsenen, sich trotz der psychischen Risiken einer solchen Therapie zu unterziehen.

Foto: Polina Tankilevitch, pexels.com, gemeinfrei

Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg startete in Kooperation mit dem Institut für Religionswissenschaft der Uni Heidelberg, der Magnus Hirschfeld Stiftung, dem Bundesnetzwerk Queere Bildung sowie Mosaik Deutschland, einem Verein zur politischen Bildung, Anfang Dezember eine Online-Vortragsreihe, die das Thema Konversionstherapien mit 14 Expert*innen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Am 11., 18. und 25. Januar werden Schutzmaßnahmen gegen Konversionstherapien in den USA, Kanada, Kenia und Australien vorgestellt:

„Sie zeigen, dass neben der gesetzlichen Ebene weitere Wege notwendig sind, um LSBTIQ* Menschen vor Konversionsmaßnahmen zu schützen“, erklärt Danijel Ćubelić. Leiter des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. „Dazu zählen Unterstützungsangebote für Überlebende von Konversionstherapien sowie ein breites zivilgesellschaftliches Bewusstsein für das Thema“.

Die Podiumsdiskussion zum Abschluss der Reihe am 1. Februar soll ermitteln, welche Schritte in Deutschland zusätzlich zum gesetzlichen Verbot nötig sind, um Konversionstherapien nachhaltig und strukturell einzudämmen. Die Veranstaltung soll einen deutschlandweiten Impuls setzten, so Danijel Ćubelić.

„They want to kill your inner Queer“ – Transnationale Perspektiven auf Konversionsmaßnahmen, Online-Vortragsreihe am 11., 18. und 25.1.2022 sowie am 1.2.2022, jeweils 18 bis 20 Uhr, mehr Infos und Einwahllinks über www.heidelberg.de