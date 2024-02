Konzert: LATURB

× Erweitern Foto: local heroes LATURB

Mit ihren 80er-Trash-Outfits kommen Cordel, Anne und Tim vom Bremer Trio LATURB allein schon optisch ziemlich schrill daher. Dazu kommen ein punkig-treibender Synthie-Pop-Sound, der sich mitunter von den eher verträumten Klängen anderer elektronischer Künstler*innen der neuen Neuen Deutschen Welle unterscheidet

× Erweitern Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Ihre Shows beschreiben LATURB augenzwinkernd als „synth-haft gute Musik-Performances“ mit Anarcho-Performance-Einlagen. Da lohnt das Zuhören, denn in ihren Texten behandeln LATURB oft sozialkritische Themen. Die Band gibt es erst seit zwei Jahren, dafür hat sich das Trio mit seinen Live-Gigs (unter anderem auch in vielen queeren Kontexten) schon einen guten Namen gemacht. Im Mai 2022 erschien ihr Debutalbum „All work and no play“.

2.3., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 20 Uhr, www.hafen2.net