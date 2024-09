Konzert: What Are People For?

× Erweitern Foto: What Are People For? WhatArePeopleFor

Schon der Name des Münchner Quartetts impliziert eine gewisse nihilistische Haltung gegenüber der Welt und den Menschen. Dass man trotzdem keinen Trübsinn blasen muss, sondern tanzen kann, beweisen die Künstlerin Anna McCarthy und die Musikerin Manuela Rzytki mit ihrem Projekt „What Are Peole For?“: Dystopische Tanzmusik, die sich irgendwo zwischen Tom Tom Club und Throbbing Gristle verortet. Zusätzlich wirbeln dazu live auf der Bühne Paulina Nolte als Background-Sängerin und Tänzerin sowie Tom Wu am Schlagzeug. Man trägt voluminöse Beehive-Frisuren à la B-52s, durchsichtige Kostüme – wild, unverblümt und voll neo-queerer-Sexyness. Art-Pop eben – Fans der Konzept-Band Chicks on Speed werden begeistert sein! Fun-Fact: Sowohl CoS als auch What Are People For? stammen aus München und nicht aus Berlin! Das Konzert geht im Anschluss in eine Klubnacht über.

28.9., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 20 Uhr, Café vorab geöffnet, hafen2.net