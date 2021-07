Konzertpodium der Kammeroper Frankfurt

× Erweitern Foto: Martin Pudenz, Kammeroper Frankfurt Kammeroper Sommer 2021

Impresario Rainer Pudenz und das rührige Ensemble der Kammeroper Frankfurt kredenzt auch in diesem Jahr wieder ein reichhaltiges Musikmenü im Palmengarten: los geht’s vom 14. Juli bis 14. August mit acht Ensemble- und Orchesterkonzerten sowie einem barocken Pasticcio.

Drei Orchesterkonzerte stehen unter der musikalischen Leitung von Daniel Stratievsky auf dem Programm: „Die gestrichene Kunst“ wird am 14. und 21. Juli vom Streichorchester der Kammeroper zelebriert mit Werken von Händel, Bach, Liszt und anderen, während sanfte Melancholie mitschwingen dürfte, wenn Timon Führ und Thomas Peter am 31. Juli in „Fernweh – Sehnsuchtslieder“ mit Liedern von Schubert, Schumann, Bellini und Mendelssohn-Bartholdy dem aktuell sicher von vielen nachempfundenen Gefühl der Einsamkeit nachspüren.

Mit hörbarer Lust an der Vielfalt wurden auch die Ensembleprogramme geschnürt: Märchenhaft-romantisch wird’s am 14. Juli mit „Hokuspokus Holderbusch!“, den heiteren Vertretern der tonsetzenden Kunst wird am 23. Juli mit dem Liederabend „Dann zieh ich eben ´nen Frack an“ gedacht, die barocke Genderdebatte um „Königinnen und Kastraten“ wird am 24. Juli musikalisch ausgeleuchtet, „Richard und George“ zeigt am 28. Juli mit Werken von Richard Strauss und George Gershwin die Gegensätze in der Musik des 20. Jahrhunderts auf, und als programmatisches Ausrufungszeichen erwartet alle Hanns Eisler-Fans am 30. Juli der biografische Liederabend „Ändere die Welt, sie braucht es“. Zum Abschluss gibt es im August das szenisch-barocke Pasticcio „So sanft wie Du", das ab dem 4.8. an sechs Abenden zu sehen sein wird und von Daniel Stratievsky und Rainer Pudenz zusammengestellt wurde.

Gesang, Rezitation und musikalische Begleitung liegen in den fähigen Kehlen und Händen des Kammeroper-Ensembles: Stanislav Rosenberg, Tobias Rüger, Bert Bresgen, Robert Crowe, Annette Fischer, Jana Raine, Louise Fenbury, Hilko Dumno und Ingrid ElSigai. Nähere Informationen zu den gespielten Werken und der Abendbesetzung finden sich auf der Homepage der Kammeroper, dort müssen auch die Tickets im Vorverkauf erworben werden, da es im Zuge des Sicherheits- und Hygienekonzepts keine Abendkasse geben wird.

14.7. – 14.8., Orchestermuschel im Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, jeweils 20 Uhr, www.kammeroper-frankfurt.de