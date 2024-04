× Erweitern Foto: Maciej Rusinek KopfHerz

Der zweiteilige Tanzabend „Durch Kopf und Herz“ behandelt die Frage, ob Verstand und Gefühl klar voneinander zu trennen sind, oder ob sich beides nicht immer auch gegenseitig beeinflusst. Die Wahrheit liegt wohl in der goldenen Mitte, und zwei ganz unterschiedliche Choreografien tarieren das aus. Entstanden sind die beiden Arbeiten während des Tanzformats „24 Stunden x 24 Minuten“, in dem ausgewählte Choreograf*innen binnen 24 Stunden ein 24-minütiges Stück erarbeiten; das Publikum kann am Erstehungsprozess teilhaben. Vasna Aguilar, Gustavo Gomes, Francesca Raballo und Davide Stacchini haben teilgenommen und ihr Ergebnis zum abendfüllenden „Durch Kopf und Herz“ ausgebaut.

19. und 20.4., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de