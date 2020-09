Korff und Ludewig geben euch Knallzucker

× Erweitern Foto: Markus Hodapp Korff Ludewig Knallzucker

Was ist Knallzucker? Kleine, süße, manchmal scharfkantige Zuckerkristalle, die, wenn sie in den Mund genommen werden, Mini-Explosionen auf der Zunge veranstalten. Die beiden Entertainer Bastian Korff und Florian Ludewig können es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu stürmen und – genau wie Knallzucker – süßlich-scharfkantige Poesie an die Zuschauer zu verteilen. Zusammen mit schönen Melodien, melancholischen Alltagsbetrachtungen und viel Humor rühren sie den Knallzucker zu einem schicken Unterhaltungscocktail zusammen.

11.9., Thalhaus Theater, Nerothal 18, Wiesbaden, 20 Uhr

13.9., Capitol, Goethestr. 1 – 5, Offenbach, 20 Uhr, www.popcabaret.de