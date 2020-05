Kulinarisches aus der „Oper to go“-Küche

× Erweitern Foto: Barbara Aumüller Anna Ryberg

„Oper Frankfurt zuhause“ versüßt die Oper Frankfurt ihren Zuschauern auf Kultur-Entzug seit April die Wartezeit auf die kommende Spielzeit. Die Mediathek wird regelmäßig um neue Sendung verschiedener Formate bereichert: neben Aufzeichnungen klassischer Opernaufführungen werden Talkrunden, Wohnzimmerkonzerte und Kinderprogramme präsentiert. Auch eine Folge der beliebten „To go“-Reihe gesellt sich am Samstag, den 16.5., um 20:30 Uhr hinzu.

„Oper to go“ richtet sich vor allem an erwachsene Einsteiger*innen in die große Welt der Oper. Gastgeberin dieser sympathischen Ensemblekonzerte ist Sopranistin Anna Ryberg, die gemeinsam mit Koleg*innen des Opernensembles eingängige Potpourris der Musikliteratur zu Gehör bringt. Statt im Holzfoyer des Opernhauses nehmen die Zuhörer an diesem Wochenende auf dem heimischen Sofa Platz.

Für die Online-Folge richtet Anna Ryberg eine frühsommerliche „Bruschetta“ an, mit Hilfe ihrer Co-Köch*innen, der Sopranistin Juanita Lascarro, dem Tenor Jonathan Abernethy, dem Bass Barnaby Rae und mit Mariusz Kłubczuk am Klavier.

Für den locker-luftigen Teig dieser Bruschetta sorgen Belacanto-Melodien von Gioachino Rossini und Vincenzo Bellini, während die pikante Würze der Salonmusik des Belle-Époque-Komponisten Francesco Paolo Tosti auch Opernkenner überraschen wird.

Wer die Sendetermine der „Oper Frankfurt zuhause“-Termine verpasst hat, kann auf der Website der Oper auf die meisten Aufzeichnungen übrigens auch im Nachhinein zugreifen.