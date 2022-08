Kultur-Safari in 38 Museen

× Erweitern Alexander Paul Englert Museumsufer Panorama, 2018 Museumsufer Panorama, 2018

Das Museumsufer Frankfurt zählt zu den wichtigsten internationalen Museumsstandorten. Ob zeitgenössische Kunst oder alte Meister, Goethe oder seine literarischen Erben, Welt- oder Geldkultur, ob Karikaturen oder Skulpturen, Design oder Stadtgeschichte: 38 Museen und Ausstellungshäuser bieten Kurioses und Spektakuläres, Leises und Lautes, kleine Fundstücke und große Überblicke in einzigartiger Vielfalt.

Das Museumsufer hält auch in diesem Sommer ein breites Spektrum an Sonderausstellungen bereit. Abtauchen kann man beispielsweise im DFF – Filminstitut und Filmmuseum bei „Tiefenrausch – Film unter Wasser“ (noch bis Anfang 2023 zu sehen). Faustdick hinter den Mauern hat es das Caricatura Museum und zeigt noch bis zum 3. Oktober Klaus Stuttmanns politische Karikaturen zum Lachen und Nachdenken. Das MUSEUM MMK widmet dem Konzeptkünstler Marcel Duchamp noch bis 18. September eine umfassende Schau, die Schirn zeigt eine Überblicksausstellung des zeitgenössischen Schweizer Künstlers Ugo Rodinone und das Städel Museum mit „Frei.Schaffend“ eine Sonderausstellung der zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Malerin Ottilie Wilhelmine Roederstein, die Ende des 18. Jahrhunderts in Frankfurt gelebt und gearbeitet hat (noch bis 16. Oktober zu sehen). Und nicht zu vergessen: Am Museumsufer inmitten von Frankfurts Innenstadt finden sich zugleich Oasen der Ruhe und Erholung!

Tipp: Mit dem MuseumsuferTicket für 21 Euro können alle 38 Museen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nach Lust und Laune besucht werden, mit der MuseumsuferCard für 89 Euro ein ganzes Jahr!

Mehr Infos über www.museumsufer.de