× Erweitern Foto: Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2021, Norbert Miguletz Gilbert und George Gilbert & George The Great Exhibition, Ausstellungsansicht

„Kunst für alle“ lautet eines der vielen Slogans, mit denen das britische schwule Künstlerpaar Gilbert & George seit den späten 1970ern existenziellen Fragen des menschlichen Lebens nachspürt, sie darstellt, fotografiert, collagiert und kommentiert. Ihre großformatigen, an Kirchenfenster erinnernden Werke zeigen urbanes Miteinander und stellen dieses Miteinander dem menschlichen Organismus gegenüber und provozieren mit frechen Slogans.

Gilbert & George inszenieren sich als manisch starrende Avatare mit magisch ineinander verzwirbelten Rauschebärten, thematisieren Anal- und Oralverkehr, Krankheit, Tod, Gewalt, Religion und Moral – das ganze Kaleidoskop des menschlichen Lebens wird mit einer nahezu spirituellen Sicht verwurstet. Glück und Leidsind gleichberechtigte Sensationen des prallen Lebens mit all seinen Widersprüchen: „Unsere Kunst soll das Bigotte aus dem Liberalen herauslocken – und das Liberale aus dem Bigotten“, sagen Gilbert & George.

× Erweitern Foto: Courtesy of Gilbert & George Gilbert und George Gilbert & George, CITY DROP, 1991

Die Schirn lädt ab Juli zu fünf Expert*innenführungen, die die Ausstellung aus verschiedenen Perspektiven betrachten: Religion, Rassismus, Sexualität, Urbanität und Obdachlosigkeit.

Foto: Schirn Frankfurt Gilbert und George GAB-Chefredakteur Björn Berndt

Mit dabei ist GAB-Chefredakteur Björn Berndt, der die Homosexualität im Werk von Gilbert & George unter die Lupe nimmt: Kann man von „Kunst für alle“ sprechen, wenn man fast nur Männer zeigt? Wie befreiend wirkt ein überdimensional aufgeblasenes „Queer“-Schmier-Graffiti und was hat das alles mit der Pride-Bewegung der 90er Jahre zu tun?

Als weitere Expert*innen bieten Prof. Dr. Michael Müller vom STUDIO MC collaborative network for art and spatial design, Thomas Kober von der Weißfrauen Diakoniekirche, Siraad Wiedenroth von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Dr. Stefan Scholz vom Haus am Dom Führungen zu jeweils eigenen Schwerpunkten an.

16.7. (Pride-Special) und 27.7., Expert*innenführung „Homosexualität im Werk von Gilbert & George“ mit Björn Berndt (GAB Magazin), Schirn, Römerberg, Frankfurt, 19 Uhr, Anmeldung zu den Führungen sowie weitere Termine über www.schirn.de

Checkt auch unsere Besprechung zur Ausstellung