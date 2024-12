Kunstsupermarkt Frankfurt

× Erweitern Foto: Kunstsupermarkt KunstsupermarktFrankfurt-1

Es gibt ihn in Berlin, München, Wien und Solothurn – und natürlich auch in Frankfurt: Der Kunstsupermarkt ist zu einer echten Institution geworden! In diesem Jahr zieht sich das Thema „Bestiarium“ durch die Kunstwerke der 80 vertretenen Kunstschaffenden. Da finden sich zum Beispiel Bronzen von Andreas Richert, die sich auf die Geschichte des Minotaurus beziehen, aber auch Gemälde mit fantastischen Tierwesen von Multimoni, die mit Titeln wie „Die Stadtmusikanten treffen ihre Genossen aus der Massentierhaltung“ immer auch eine gesellschaftskritische Botschaft haben. Fast schon altmeisterlich erscheinen dagegen die detaillierten Darstellungen von Steinadlern, Möwen oder Falken der Malerin Lisa Panneck, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Kunstsupermarkt vertreten ist. Friedericke Dammermann nimmt’s humoristisch und lässt Dackel und Mäuse als Yogalehrer posieren.

Natürlich finden sich im Kunstsupermarkt auch abstrakte Motive sowie Stadt- und Landschaftsmalerei. Vorbeischauen und entdecken lohnt sich – denn immer gilt: Kunst mach glücklich!

Noch bis 1.2.2025, Kunstsupermarkt, Schweizer Str. 24, Frankfurt, Mo bis Fr 11 – 19 Uhr, Sa 10 – 19 Uhr, www.kunstsupermarkt.de