„Lachen ist die letzte Waffe, wenn wir alles andere zum Heulen finden“

„Jetzt aber!“ – mit dem Titel ihres neuen Sommerprogramms spricht das Frl. Wommy Wonder vielen aus der Seele, die sich nach ein bisschen mehr Unbeschwertheit im Alltag sehnen. Ende Juli soll die Premiere steigen – wir haben Wommy vorab zum Interview getroffen.

Dein neues Programm heißt „Jetzt aber!“ – das klingt nicht nur wie ein Befreiungsschlag, sondern ist es gefühlt bestimmt auch, nach dem ewigen Shutdown? Auf was freust du dich am meisten?

Auf Menschen, auf echte, lebendige Menschen und auf spontanen Schlagabtausch – in der Form, wie die Corona-Regeln ihn erlauben. Vor leeren Räumen gegen die Wand und in die Kamera hinein oder in Autokinos vor Scheiben zu spielen, ist kein Ersatz für Live-Unterhaltung – für beide Seiten nicht. Insofern fiebere ich der Premiere entgegen, auch wenn im Saal Abstand, Maske und viel Lücke im Zuschauerraum vorgeschrieben sind und alles weit unter Wirtschaftlichkeit stattfindet. Aber ich pfeif drauf, ich will spielen. 14 Monate lang zu erfahren, dass man im Grunde nix wert und überflüssig ist, macht sonst nur depressiv.

Wird Corona eine Rolle im Programm spielen?

Ich denke, jeder wird froh sein, wenn er abends nicht mit dem konfrontiert wird, dem er schon im Alltag kaum entkommen kann. Insofern findet das Thema nur im Nebensatz statt – und dort satirisch überhöht. Alles ausblenden würde nur den Vorwurf nach sich ziehen, nicht auf den Alltag zu reagieren. Ich bringe das Thema so homöopathisch dosiert unters Volk, dass es für beide Seiten Ventilcharakter hat. Wenn man Salz in offene Wunden streut, kann man damit ja auch Heilprozesse beschleunigen. Und mein Wahlspruch war schon immer „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“. Dem bleibe ich weiterhin treu!

Was hat dich in der Zwangspause wach und kreativ gehalten?

War ich überhaupt wach und kreativ? Ich war ausgeknockt, hab mich „verzichtbar“ gefühlt, und das hat mir neben hanebüchenen politischen Entscheidungen und fehlkonzipierten „Hilfen“ mehr zu schaffen gemacht als das depperte Virus an sich. Dann auch noch kreativ sein zu wollen hat schon fast was Demütigendes. Man soll funktionieren und produzieren, während man auf Null gehalten wird, und man soll aus dem Wohnzimmer heraus die Welt bespaßen, in der es für viele nicht allzuviel existenzielle Einschränkungen gab. Das hat was Absurdes. Ich hab mangelnde Kreativität dann in Aktionismus umgesetzt: Wohnung renoviert, Corona-Info-Newsletter für Kollegen verfasst, bei Benefizprojekten mitgewirkt, Geld für Solidaritätsprojekte gesammelt, im Altenheim ausgeholfen und dergleichen. Ansonsten hatte ich mehr als genug damit zu tun, Projekte abzusagen, umzuplanen, zu verlegen, Texte umzuschreiben, Karten umzubuchen und so weiter. Über Langeweile konnte ich nicht klagen – es war nur selten effektiv oder so, dass der Kontostand hätte profitieren können.

Juli ist der Pride-Monat – was ist deine Botschaft an die Community?

Lasst euch nicht unterkriegen – grundsätzlich nicht und jetzt schon zweimal nicht! Seid sichtbar, seid friedlich, seid euch gegenseitig eine Stütze – dieses Jahr einmal mehr als üblich. Und arbeitet auf ein gutes Miteinander hin, das sage ich euch als weise alte Frau, die regelmäßig über Sagrotandampf meditiert.

Ab 29.7., „Jetzt aber … die Sommershow“ im Theater der Altstadt, Rotebühlstr. 89, Stuttgart, Infos und Tickets über www.wommy.de