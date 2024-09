Beim Frankfurter „Ladies Takeover-Friday“ trifft sich am zweiten Freitag jeden Monats die L-TOF-Crew in einer anderen Location und macht damit Hetero-Orte zu Lesbenbars. Ursprünglich waren Takeover-Events als „Guerilla-Aktionen“ geplant – heute sind die Barbetreiber eingeweiht. Am 13. September steht das Café Fellini in Sachsenhausen auf dem Plan. Eine gute Gelegenheit, den lockeren Freundinnenkreis kennen zu lernen und selbst Teil des Ladies-ToF zu werden!

13.9., Café Fellini, Diesterwegstr. 1, Frankfurt, 20 Uhr, mehr Infos über www.ladies-lounge.org