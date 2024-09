Lady Amanda Kayne: Eine Frau von Heut

× Erweitern Foto: Amanda Kayne „LadyAmandaKayne“ Lady Amanda Kayne

Versprochen wird erneut eine Show voller Glamour und mit fantastischem Live-Gesang: Die Frankfurter Travestie-Künstlerin Lady Amanda Kayne lädt zu ihrem neuen Programm „Eine Frau von Heut" ein. Dank ihr verwandelt sich am 27. September das Papageno Musiktheater in eine Bühne voller Eleganz, Emotionen und musikalischer Höhepunkte. Lady Amanda Kayne, bekannt und geschätzt in der Szene, beeindruckt dank ihrer herausragenden Stimme, mit der sie das Publikum auf eine musikalische Reise nimmt, die die verschiedenen Facetten der modernen Frau beleuchtet. Ob berührende Balladen, Shownummern oder humorvolle Einlagen – Lady Amanda Kayne zeigt ihre ganze Vielfalt und Stärke. Ein besonderes Highlight des Abends werden spezielle Gäste aus der queeren Community sein, welche für besondere Überraschungen und zusätzliche Höhepunkte sorgen. Gemeinsam gestalten sie so einen Abend, der für Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt steht.

27.9., Papageno Musiktheater, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, papageno-theater.de