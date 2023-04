Ihre große Comeback-Show im Dezember hat Lady Amanda Kayne beflügelt: Im April präsentiert sie ihr neues Programm „Lila ist das neue Grün“, das einen humorvollen Blick auf das Thema Frühlingsgefühle wirft.

Im Mittelpunkt stehen Lieder von Zarah Leander: „Die von Udo Balz für sie geschriebenen Liebeslieder sind nicht nur voller Sehnsucht, Entsagung, stiller Kraft und bitterer Heiterkeit, sondern wurden auch völlig geschlechtsunspezifisch formuliert“, merkt Kayne an. Zusammen mit Jan Luley am C. Bechstein Konzertflügel bindet Lady Amanda Kayne einen musikalischen Strauß samt humorvollem Beiwerk; die Lieder von Zarah Leander werden ergänzt mit Songs von Marlene Dietrich oder Edith Piaf – wie immer live (no Lipsync) und in Farbe!

21.4., Papageno Musiktheater, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, www.lady-amanda-kayne.de