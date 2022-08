Laissez-faire: Fee

Eine bemerkenswert konsequente Entwicklung hat die Singer-Songwriterin Fee hingelegt: Begonnen mit Straßenmusik und Wohnzimmerkonzerten, gefolgt von zwei CDs und Auftritten als Support-Act für Katie Melua, Joris oder Milow, wurde sie 2019 mit dem Panikpreis der Udo Lindenberg Stiftung ausgezeichnet und spielte 2021 mit der hr-Bigband.

Am Ende zählt aber immer die Musik: Laissez-faire-Songs ohne Brimborium, laut, leise, inbrünstig, hippiesk, poppig oder punkig. Am 28. August und im September spielt Fee in Raum Frankfurt.