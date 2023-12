Lasst die Spiele beginnen!

× Erweitern Foto: KONTRAST: Backgammon Brett

Winterzeit ist auch Spielezeit: Bei einer heißen Tasse Tee oder Grog gemütlich zusammen sitzen – und schon kann’s losgehen! Neben Kartenspielen gehören klassische Brettspiele nach wie vor zu den Favoriten – insbesondere Backgammon mit seiner Kombination aus Strategie und Glück. Das Spiel gehört zu einem der ältesten Brettspiele der Welt und sorgte bereits im antiken Griechenland für intelligenten Zeitvertreib. Besonders viel Spaß macht’s natürlich mit einem hübsch gestalteten Backgammon-Spiel. Bei KONTRAST: in Frankfurt gibt’s das in besonders schönen Varianten: Das Spielbrett und die Spielsteine sind aus Massivholz handgefertigt. Die Spielfläche kommt in verschiedenen Designs, zum Beispiel mit klassischen dreieckigen Points und verziert mit Ornamenten, oder auch mit kecken Pin-Up-Girl-Motiven. Auch die Spielsteine sind echte Handschmeichler. Besonders gut gefallen hat uns auch die portable Version aus grünem Leder zum Zusammenrollen. Das ist nur eine von vielen Geschenkideen, die es bei KONTRAST: in Frankfurt zu entdecken gilt.

× Erweitern Foto: KONTRAST: Backgammon-Roll Up

KONTRAST:, Hanauer Landstr. 297, Frankfurt, www.kontrastmoebel.de