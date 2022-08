Lauf für mehr Zeit 2022

× Erweitern Foto: eLHiT 2019 fand der letzte reguläre Lauf für mehr Zeit statt.

In diesem Jahr soll der Lauf für mehr Zeit, der Benefizlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt, wieder vom Opernplatz starten – der Termin am 11. September wurde bereits bestätigt.

Fünf verschiedene Laufoptionen werden angeboten: Vom 300-Meter-Bambini-Lauf über den 1-km-Schülerlauf bis zu den gewohnten 5- und 10-Kilometerläufen für alle Teilnehmenden und die Walking-Strecke kann man auswählen.

Die Krönung beim Lauf für mehr Zeit ist nach wie vor die Teilnahme als eine*r der Sponsorläufer*innen, die im Vorfeld Spenden im Freundes-, Bekannten- und Kolleg*innenkreis sammeln. Denn der Lauf für mehr Zeit soll neben dem Engagement und Zeichen für Solidarität mit an HIV- und Aids-Erkrankte auch Geld generieren – Spenden, auf die die AIDS-Hilfe schon immer angewiesen war und nach zwei Jahren Pandemie mit dem Wegfall von großen Spendenaktionen wie dem Loveball, dem Sommerfest in der Alten Gasse, der Tombola zum CSD und dem eingeschränkten Lauf für mehr Zeit noch stärker angewiesen ist.

× Erweitern Foto: eLHiT Lauf für mehr Zeit

Die Spendengelder fließen in drei Projekte der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF: den Rainbow Refugee Support für Unterstützung queerer Geflüchteter, in die LGBT*IQ-Geflüchtetenunterkunft, die die AHF zusammen mit dem Frankfurter Sozialdezernat betreibt, sowie zum Tagestreff bASIS, der mit verschiedenen Angeboten vor Einsamkeit und Isolation insbesondere für Menschen in prekären finanziellen Situationen schützt. Gute Sache! Werdet Sponsorläufer*in!

Lauf für mehr Zeit am 11. September, Anmeldung über www.lauf-fuer-mehr-zeit.de