Foto: eLHiT „LFMZ-2023-1"

Am 8. September startet zum 29. Mal der jährliche Lauf für mehr Zeit, der Benefizlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF. Mit den Erlösen des Volkslaufs wird ein Teil der benötigten finanziellen Mittel für die umfangreichen Angebote der AHF gesammelt. Wie vielfältig die Angebote sind, zeigen die drei Projekte, die in diesem Jahr im Fokus der Spendensammlung des Laufs für mehr Zeit stehen: „La Strada“, das Drogenhilfezentrum der AHF im Krisengebiet Bahnhofsviertel, die Maincheck-Beratung für Regenbogenfamilien sowie die Präventionsarbeit, die angesichts auffällig steigender STI-Infektionszahlen intensiviert werden soll.

Foto: eLHiT „LFMZ-2023-2"

Sportlich bietet der Lauf für mehr Zeit entweder eine fünf- oder 10-Kilometer lange Strecke durch die Frankfurter Innenstadt; man kann auch fünf Kilometer Walken, dazu gibt es Schülerläufe und Bambiniläufe für die jüngsten Lauf-Fans. Besonders Engagierte nehmen als Spendenläufer*innen teil und sammeln im Vorfeld Spenden für die AIDS-Hilfe Frankfurt im Freundes-, Bekannten- und Kolleg*innen-Kreis. Für die erfolgreichsten Spendenläufer*innen winken auch tolle Preise – beim Lauf für mehr Zeit werden also nicht nur die schnellsten Läufer*innen prämiert! Anmelden kann man online, aber auch am Samstag und Sonntag direkt auf dem Opernplatz an den Nachmeldeschaltern.

Foto: eLHiT „LFMZ-2023-3"

Die Schüler- und Bambini-Läufe starten um 15:30 Uhr, Läufer der 5-Kilometer-Strecke und die Walker*innen um 16 Uhr. Zum Schluss starten die 10-Kilometer-Läufer*innen um 17 Uhr. Rund um die Läufe gibt es wie immer ein Fest auf dem Opernplatz, samt Bühne, Moderation und Sieger*innen-Prämierung.

8.9., Lauf für mehr Zeit 2024, Infos zur Anmeldung über www.lauf-fuer-mehr-zeit.de