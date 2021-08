Lauf für mehr Zeit: Jeder Cent zählt!

× Erweitern Foto: eLHiT Lauf für mehr Zeit

Der Lauf für mehr Zeit, das wichtigste Spenden-Event der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF soll in diesem Jahr wieder als echte Veranstaltung am Opernplatz stattfinden. Ein spezielles Hygienekonzept, ausgeklügelt von Lauf-Chefin Anika Pilger und ihrem Team, soll das möglich machen.

Die wichtigste Änderung: Die Läufer*innen starten zeitversetzt in kleinen Gruppen und die Laufstrecken wurden gekürzt: auf einen und fünf Kilometer. Für alle Teilnehmenden gelten die drei Gs: Getestet, geimpft, genesen. Laufteams dürfen nicht größer als 10 Personen sein. Die Startgebühren wurden verteuert: 8 Euro für den 1-Kilometer-Luf, 19 Euro für den 5-Kilometer-Lauf.

Ergänzend dazu kann man auch „virtuell“ am Lauf für mehr Zeit teilnehmen: Durch die Startgebühr unterstützt man die AHF und läuft wann und wo man möchte; auch die Streckenlänge kann hier selbst bestimmt werden.

Wer sich besonders engagieren möchte, kann auch wieder als Sponsoren-Läufer*in teilnehmen und im Vorfeld im Freundes- und Bekanntenkreis Spenden für die AHF sammeln. „Nach wie vor generieren wir hauptsächlich durch diese fleißigen Spenden-Läufer*innen die große Spendensumme“, erklärt Pressesprecher Oliver Henrich. „Wer die AHF also über die Teilnahmegebühr hinaus tatkräftig unterstützen möchte, wird einer unserer Spenden-Läufer*innen“.

Damit der Lauf für mehr Zeit 2021 in geplanter Weise stattfinden kann, werden aktuell noch ehrenamtliche Helfer*innen gesucht; Interessierte können sich über die Website anmelden.

Ein Wermutstropfen bleibt: Das in Kooperation mit dem CSD angedachte zweitägige Communityfest auf dem Opernplatz mit Bühnenprogramm, Essens-, Getränke- und Infoständen wird in dieser Form nun leider doch nicht stattfinden können. Mehr Infos dazu werden in Kürze veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr konnte der Lauf für mehr Zeit nur in der virtuellen Version stattfinden: Die Teilnehmenden liefen als Einzelläufer*innen, die an individuellen Terminen bis zum Stichtag eine eigene Strecke; die so gesammelten Kilometer wurden vom Titelsponsor VGF mit jeweils 2 Euro als Spende vergütet. Hinzu kamen die Sponsorenläufer*innen, die zusätzlich Geldspenden im Freundes- und Bekanntenkreis sammelten.

Die 1.264 Läufer*innen brachten es auf stolze 12.600 Kilometer; zusammen mit den Anmeldegebühren und den Spenden der Sponsorenläufer*innen konnte so ein Spendenergebnis von 50.296 Euro erzielt werden; im Vergleich: 2019 brachte der Lauf für mehr Zeit 96.000 Euro, 2018 121.000 Euro.

„ Durch den wiederholten Wegfall großer Benefizveranstaltungen wie zum Beispiel dem Loveball, werden in diesem Jahr die Spendeneinnahmen erneut fehlen, durch die eine Vielzahl der Betreuungs- und Hilfeprojekte innerhalb der AHF überhaupt erst realisierbar sind“, erklärt Oliver Henrich. „Deshalb ist der Lauf für mehr Zeit 2021 umso wichtiger, um die fehlenden Spenden zumindest etwas abzufedern – jeder Cent zählt“.

12.September, Lauf für mehr Zeit. Opernplatz Frankfurt

Infos zur Anmeldung als Läufer*in, virtuelle*r Läufer*in, Spenden/Sponsoren-Läufer*in und ehrenamtliche*r Helfer*in über www.lauf-fuer-mehr-zeit.de