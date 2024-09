LebenSlauf 2024 in Stuttgart

× Erweitern Foto: Alexandr Podvalny, unsplash.com „Lebenslauf“

Bereits zum 18. Mal lädt der Sportverein Abseitz zum LebenSlauf, dem Benefiz-Stadtlauf, dessen Erlöse zu Gunsten von just human e.V. und dem Regenbogenrefugium des Zentrums Weissenburg gehen; beide Organisationen unterstützen LSBTIQ*-Geflüchtete. Zu Lauf anmelden kann man sich Online bis zum 20. September oder am Lauftag ab 8:30 Uhr am Startpunkt. Der Startschuss fällt um 10 Uhr für die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke. Im Anschluss gibt’s ab 11:30 Uhr Entertainment im Park mit Siegerehrung, einer Tombola, Kaffee, Kuchen und natürlich Maultaschen.

22.9., Park an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Sickstr. 165, Stuttgart, Registrierung ab 8:30 Uhr, Startschuss um 10 Uhr, www.stuttgarter-lebenslauf.de