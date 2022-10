Lederpflege ökologisch

× Erweitern Foto: Bürstenhaus

Das Frankfurter Bürstenhaus bietet – anders als sein Name vermuten lässt – nicht nur Büsten, Besen, Kämme und Co., sondern vor allem auch eine breite Auswahl an Produkten, die im Haushalt nützlich sind oder der Körperpflege dienen.

Hier gibt’s Feines zu entdecken – zum Beispiel die Schuh- und Lederpflegeprodukte von Tapir. Die kleine Manufaktur produziert seit 1983 hochwertige Pflegemittel für Schuhe, Taschen und Ledermöbel, die ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden. Dabei verwendet Tapir edle Wachse sowie hochwertige Öle und Fette und setzt auf ökologischen Anbau und ressourcenschonende Verarbeitung. Das garantiert eine nachhaltige Lederpflege und lässt Lederwaren immer wieder wie neu aussehen.

Bürstenhaus Frankfurt, Töngesgasse 27, Frankfurt, www.buerstenhaus.de