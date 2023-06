leonid matthias: I Am Not Fake

× Erweitern Foto: leonid matthias

Starkes Statement! Aber die aktuelle Kollektion des Frankfurter Modelabels „leonid matthias“ hat nicht nur einen tollen Titel: Das Faible des Ateliers für innovative Schnittführung, Details, Stilbrüche und aufwändige Handarbeit erreicht bei „I Am Not Fake“ einen neuen Höhepunkt.

Die Kollektion vereint Innovation und Tradition, japanische Avantgarde, internationalen Street Style, Fashion und Schneiderkunst. „Es ist die perfekte Kollektion für alle, die sich hinter Kleidung nicht verstecken, sondern damit eigene Geschichten erzählen, ihre Individualität unterstreichen und Mut zum Anderssein zeigen“, sagt Designer Leonid. „Denn solche Leute machen Kleider – und nicht umgekehrt“.

Markanteste Merkmale der Kollektion sind die gekonnt gesetzten, an Bergsteiger-Outfits erinnernde Schnür-Details an Hemden oder die Inside-out Elemente bei Hosen und Shorts, eine feine Balance zwischen Formal- und Functional-Wear. Die Kollektion ist komplett „made in Frankfurt“, es wurden bewusst keine neuen Stoffe gekauft, sondern vorhandenes Atelier-Material benutzt, alles aus Organic Cotton oder mit Oeko-Tex- und EU-Ecolabel-Standards. „Wir haben außerdem praktisch abfallfrei gearbeitet, denn aus den beim Zuschnitt entstandenen Stoffresten wurden Applikationen und Schmuck gefertigt“, ergänzt Leonid. „Nachhaltig und bewusst – für eine schönere Welt“.

Foto: leonid matthias Foto: leonid matthias Foto: leonid matthias Foto: leonid matthias Foto: leonid matthias

leonid matthias store, Walter-Kolb-Str. 7 (Eingang Schulstraße), Frankfurt, www.leonidmatthias.com, aktuelle Infos auf Facebook