leonid matthias: Based in Frankfurt

Für das Frankfurter Modellabel leonid matthias heißt es wegen Corona: Neudenken bei der ersten Frankfurt Fashion Week – zumindest was die Präsentation anbelangt.

Ihre extra für den Event konzipierte Kollektion „Based in Frankfurt“ ist eine Hommage an die Stadt Frankfurt – aber auch eine Reise in die eigene Firmengeschichte; denn das Label feiert in diesem Jahr seinen 11. Geburtstag. Daher besteht die Kollektion aus 11 Herren- und 11 Damenoutfits – wie immer in einer coolen Mischung aus Couture und Streetwear – und sie integriert Designs und Elemente aus den leonid-matthias-Archiven vergangener Jahre.

Foto: thedaniellife.com Leonid Matthias

Die Showpieces der Kollektion werden in der eigenen Manufaktur in Frankfurt-Sachsenhausen hauptsächlich in Schwarz gefertigt. Was gefällt, kann natürlich auch in einem beliebigen anderen Stoff oder einer anderen Farbe bestellt werden – ein Besuch im Ladengeschäft, das gleichzeitig auch Atelier ist, lohnt sich immer!

Improvisieren möchten leonid matthias bei der Präsentation der Kollektion: „Ob wir einen Flashmob in Form einer Modenschau machen, oder ob wir rein digital agieren bleibt noch offen“, meinen die beiden. „Corona hat bereits einige unserer Pläne und Vorhaben komplett durcheinander gebracht. Wir werden sehen, was möglich bleibt. So schauen wir unbenommen positiv nach vorne und haben viele Ideen, Lust und Mut zum Weitermachen“. Dem kann man sich unvoreingenommen anschließen.

leonid matthias store, Walter-Kolb-Str. 7 (Eingang Schulstraße), Frankfurt, www.leonidmatthias.com, checkt auch www.facebook.com/leonidmatthias und www.instagram.com/leonidmatthias für Updates zur Frankfurt Fashion Week.

