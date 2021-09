Leopold: Queerer Powerpop mit Message

× Erweitern Foto: Loup Deflandre Leopold

Mit schillernden Outfits und flockigem Poperpop kommt Leopold direkt aus der Mannheimer Popakademie – und verbindet mit seinem offensiven und direkten Auftritt eine Botschaft: Er möchte Mut zur Individualität machen. Denn wenn wir alle gleich wären, w äre es vielleicht viel zu trist und langweilig.

Leopold, erzähle ein bisschen über deinen künstlerischen Werdegang.

Ich habe schon als Kind zu Hause gesungen und zu Songs getanzt und performt. 14 Jahre lang habe ich in verschiedenen Chören und Ensembles gesungen, bis ich mich dazu entschlossen habe, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ich habe zwei Jahre an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl und anschließend an der Popakademie in Mannheim Gesang und Songwriting studiert.

Wie würdest du deine Musik beschreiben? Du schreibst und textest deine Songs selbst?

Meine Musik beschreibe ich als Queeren Power Pop, das heißt ich mache kraftvolle, positive, tanzbare Musik, die den Menschen da draußen Mut machen soll, zu sich selbst zu stehen. Ich schreibe alle Songs selbst und arbeite dabei mit verschiedenen Songwriter*innen und Producer*innen zusammen, unter anderem mit dem Produzenten jaako.

Dein Song „Love in the Dark“ ist Teil der Kampagne „I’m not an Idology“. Um was geht es im Song und in der Kampagne, und was war dir besonders wichtig, daran teilzunehmen?

„ Love In The Dark“ ist der Song zur aktuellen Kampagne der Organisation ENOUGH IS ENOUGH!, die sich für die Rechte und für Sichtbarkeit von LGBTQIA* weltweit einsetzt. Der Song ist in Zusammenarbeit mit dem Künstler MKSM entstanden. Die Kampagne thematisiert die außerordentlich schlechte Lage queerer Menschen in Polen, die Druck und Verfolgung ausgesetzt sind und deren Rechte massiv eingeschränkt werden. Wir haben dieses Thema im Song aufgegriffen und wollen den queeren Menschen in Polen und weltweit Mut machen, sich nicht zu verstecken, sondern sich so zu zeigen, wie man ist und für sich selbst einzustehen, und das auch gesetzlich und gesellschaftlich geschützt und geachtet. Jeder Mensch verdient es, respektiert und gleichwertig behandelt zu werden, unabhängig von Herkunft, Sexualität, Hautfarbe oder Religion. MKSM und mir war es wichtig, die Kampagne und damit die LGBTQIA+ Community in Polen zu unterstützen und ihr somit Gehör zu verschaffen, da vielen gar nicht bewusst ist, was in unserem Nachbarland vor sich geht.

× Erweitern Foto: Loup Deflandre Leopold

Trotz der exaltierten Outfits scheint Leopold etwas anderes zu sein als eine Dragqueen oder ein Travestiekünstler. Wie würdest du das, was du mit der Figur Leopold machst, beschreiben?

Leopold ist einfach eine andere Facette, ein anderer Teil von mir, den ich auf der Bühne oder in Musikvideos ausleben kann. Outfits und Make-Up sollen das Ganze dabei unterstützen.

Wieviel vom „privaten“ Leopold steckt in der Showfigur und umgekehrt?

Von meiner Privatperson steckt sehr viel in Leopold, schon alleine aufgrund der Tatsache, dass ich eigene Songs singe, in denen ich meine Erlebnisse und Erfahrungen thematisiere und verarbeite. Auch wenn es aufgrund von Make-Up und Outfits im ersten Moment nicht so scheint, zeige ich doch sehr viel von mir auf der Bühne.

Hast du Vorbilder oder Idole für deine künstlerische Tätigkeit?

Es gibt wahnsinnig viele Künstler*innen, die ich klasse finde und die mich auf unterschiedliche Art und Weise inspirieren und prägen. Müsste ich mich auf ein paar beschränken würde ich definitiv Aretha Franklin, Janelle Monáe, Dua Lipa, Prince und Beyoncé nennen.

× Erweitern Foto: Loup Deflandre Leopold

Du spielst mit den Geschlechterrollen und sagst selbst, dass du dich manchmal eher männlicher, manchmal eher weiblicher und manchmal geschlechtsneutral fühlst. Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast: Da empfinde ich anders als man das im heteronormativen binären System kennt? Kann man ein nonbinäres Coming-out mit einem homosexuellen Outing vergleichen?

Ich habe kein bestimmtes Schlüsselerlebnis, anhand dessen ich diese Empfindung beziehungsweise Definition meiner eigenen Persönlichkeit festmachen kann. Es ist eher die Häufung verschiedener Erlebnisse und Erfahrungen, die man im Laufe des Heranwachsens macht, die verdeutlichen, dass man nicht unbedingt in das heteronormative Schema passt. Viele sehen das als etwas Schlechtes an, aber es ist doch toll, dass wir so ein großes Defintions-Spektrum haben, in dem jede*r von uns Platz finden kann.

Wir sind nun mal eine sehr diverse und vielschichtige Gesellschaft. Ein non-binäres Outing mit einem Coming-Out zu vergleichen, geht meiner Meinung nach schlecht, da es zwei unterschiedliche Bereiche bedient: Bei dem einen geht es eher um die eigene Identität, wohingegen man beim anderen die eigene Sexualität thematisiert. Ich persönlich habe mich als homosexuell geoutet, aber nicht wirklich als genderfluid. Ich bin einfach ich mit all meinen verschiedenen Farben und Facetten.

Was ist deine Botschaft als Künstler an die Welt?

Mit meiner Kunst und meiner Musik möchte ich Menschen Mut, Hoffnung und Kraft geben, zu sich selbst zu stehen und zeigen, dass es vollkommen gut und richtig ist, anders zu sein, und sich von dem zu unterscheiden, was die Gesellschaft vielleicht erwarten würde. Es wäre sonst auch viel zu trist und langweilig, wenn wir alle gleich wären.

× Erweitern Foto: Loup Deflandre Leopold

www.leopold-music.com, auch auf Instagram, facebook, tiktok und twitter