Lesben ab 60

In Mannheim gründet sich eine neue Gruppe für lesbische Frauen ab 60. „Wir wollen zusammenkommen, um uns zu unseren Themen auszutauschen, neue Netze zu knüpfen und (wieder) sichtbar zu werden. Der Rahmen ist offen für alles, was sich aus unseren Ideen entwickelt“, heißt es in der Ankündigung. Die Gruppe wird vom SeniorenTreff Kopernikus – wo die Treffen auch stattfinden werden – sowie der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim unterstützt und von Cornelia Krober auf den Weg gebracht. Geplant sind 14-tägige Termine, das erste Treffen soll am 8. Mai ab 17 Uhr stattfinden. Interessierte Frauen ab 60 können sich schon jetzt über Margret Göth von der LSBTI-Beauftragung der Stadt anmelden. Am 24. April stellt sich die Gruppe erstmals vor: im Rahmen der „Lesbischen Filmtage“ im Cinema Quadrat, im Anschluss an den Film „Wir beide“.

www.mannheim.de/lsbti, Infos und Anmeldung fürs erste Treffen über Margret Göth: margret.goeth@mannheim.de