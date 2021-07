× Erweitern Foto: Sharon McCutcheon, unspalsh.com, gemeinfrei Lesben feiern

Als Auftakt in die CSD Saison 2021 (der CSD Rhein-Neckar steigt am 14. August) laden PLUS e.V., Bunte Frauen, JuLE Mannheim und Frieda alle Lesben, Frauen liebende Frauen und Freundinnnen*, egal ob cis, trans* oder inter, zu einem gemeinsamen Abend im Mannheimer Teamparcours-Komplex zu Musik, Cocktails und Gemeinsamkeit. Mehr Infos gibt´s auf der PLUS-Website!

24.7., Teamparcours, Pozzistr. 7, Mannheim, 19 Uhr, www.plus-rheinnackar.de