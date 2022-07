Lesbische Filmtage 2022

× Erweitern Foto: Cinemien „Love, Spells and all that“

Vom 10. bis 15. Juli lädt das Cinema Quadrat zu den Lesbischen Filmtagen. Fünf aktuelle Filme und ein Klassiker des Queer Cinema stehen auf dem Programm.

Den Auftakt gibt das türkische Drama „Love, Spells and all that“: Eren, die Tochter eines mächtigen Parlamentsmitglieds, und Reyhan, die Tochter des Hausmeisters von Ernes Vater, hatten als Teenager eine Liebesaffäre. Die beiden Mädchen wurden gezwungen, sich zu trennen. 20 Jahre später treffen sich Eren und Reyhan wieder; kann ihre Liebe wiederbelebt werden? (So, 10.7., 19:30 Uhr)

× Erweitern Auf YouTube ansehen Love, Spells and all that

Foto: Tobis Ammonite

Kate Winslet spielt im Historiendrama „Ammonite“ die gefeierte, aber wissenschaftlich nicht anerkannte Paläontologin Mary Anning. Sie verdient ihr Geld mit Fossilienfunden, die sie an Touristen verkauft. Als sie von dem wohlhabenden Gelogen Roderick Murchison aufgefordert wird, sich um dessen schwermütige Ehefrau Charlotte zu kümmern, kommen die beiden Frauen sich näher. (Mo, 11.7., 19:30 Uhr)

Foto: Ellen Rifkin Hill, Courtesy Swiss Social Archives, Salzgeber

„Loving Highsmith“ porträtiert die weltbekannte Krimiautorin Patricia Highsmith, die mit „ZweiFremde im Zug“ oder „Der talentierte Mr. Ripley“ Weltliteratur schuf; ihre lesbischen Liebesromane konnte sie ihrerzeit nur unter Pseudonym veröffentlichen. (12.7., 10:30 Uhr)

Die Liebeskomödie „2 Girls in Love“ aus dem Jahr 1994 ist der Klassiker des Festivals: Erzählt wird die Geschichte der burschikosen Randy, die mit ihrem Leben nicht gut zurechtkommt: Sie hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau und jobbt an der Tankstelle. Dort trifft sie die bourgeoise Bankierstochter Evie. Beim Reifenaufpumpen springt der Funke über! (Mi, 13.7., 19:30 Uhr)

× Erweitern Foto: New Line Cinema

Im israelischen Film „Two“ möchte das Frauenpaar Omer und Bar eine Familie gründen. Der Besuch auf der Samenbank erweist sich komplizierter als erwartet. Als sich dann auch noch Omers Ex-Freund als Spender anbietet, müssen die beiden Frauen sich überlegen, wie weit sie mit ihrem Kinderwunsch gehen möchten. (Do, 14.7.,19:30 Uhr)

× Erweitern Foto: Cinemien „Two“

Im britischen Drama „Justine“ steht die emotional aufwühlende Liebesgeschichte zwischen Justine und Rachel unter einem dunklen Stern; kann die intelligente, aber selbstzerstörerisch veranlagte Justine überhaupt an Hoffnung und ein sorgenfreies Leben glauben? (Fr, 15.7., 19:30 Uhr)

10. – 15.7., Cinema Quadrat, K1, 2, Mannheim, www.cinema-quadrat.de