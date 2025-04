Lesbische Filmtage Mannheim

× Erweitern Foto: Salzgeber Light Light Light

Mit acht Filmen an fünf Tagen gehen die Lesbischen Filmtage Mannheim rund um den Tag der Lesbischen Sichtbarkeit vom 26. bis 30. April im Cinema Quadrat an den Start. Genau wie bei den schwulen Filmtagen im Februar gibt’s eine Mischung aus aktuellen Kinofilmen und Klassikern und thematisch alles von Coming-of-Age über Drama und Doku bis zur ausgelassenen Komödie.

Hier kommen unsere Tipps:

Den Auftakt am 25. April macht die warmherzige österreichische Rom-Kom „What A Feeling“, in der Caroline Peters (unter anderem bekannt aus der TV-Serie „Mord mit Aussicht“) in der Rolle der Wiener Ärztin Marie Theres nach der Trennung von ihrem Mann die lebenslustige Fa in Bigis Lesbenbar kennen und lieben lernt. Ein Film um Selbsterkenntnis, Mut zum Neuanfang und zum Bauchgefühl (25.4., 19:30 Uhr).

Dass Dating-Apps nicht nur das Paarungsverhalten der schwulen Community beeinflussen, zeigt der deutsche Spielfilm „Die Einsamkeit der Großstädter*innen“: Auf der Suche nach Kommunikation und Aufmerksamkeit, aber auch Lust und Sex, datet „Karate“ zehn unterschiedliche Frauen über Dating-Apps. Die Treffen offenbaren Einblicke in fremde Leben und komplexe Beziehungsstrukturen, aber bergen auch viel Selbsterkenntnis; die Kritiker loben Sobo Swobodniks in schwarz-weiß gedrehten Film für die treffenden Beobachtungen moderner Dating-Realitäten (25.4., 21:30 Uhr).

Auch der Hit der diesjährigen Freiburger Lesbenfilmtage ist zu sehen. Die Geschichte von „Light Light Light“ beginnt im Jahr 1986 im Westen Finnlands. Während die Angst um den Atomreaktorunfall in Tschernobyl umgeht, erlebt Mariia ihre erste Liebe: Die neue Mitschülerin Mimi erobert Mariias Herz im Sturm. 20 Jahre später kehrt Mariia in ihre Heimat zurück; ihre Reise wird zur Zeitreise in die Vergangenheit (30.4., 19:30 Uhr).

Drei Dokumentarfilme gehören ebenfalls zum Programm: „Lesvia“ widmet sich leidenschaftlich der griechischen Insel Lesbos, die seit den 1970ern Sehnsuchtsort für Lesben in aller Welt geworden ist (26.4., 21:30 Uhr).

Dagmar Schulz portraitiert die Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde, deren Einfluss auf die afroamerikanischen, feministischen und queeren Bewegungen auch 30 Jahre nach ihrem Tod spürbar sind. Schulz konzentriert sich auf die Berliner Jahre Audre Lordes von 1984 bis 1992 (27.4., 19:30 Uhr).

Barbara Leibovitz widmet sich in ihrer Doku „Life Through A Lens“ ihrer großen Schwester Annie Leibovitz, der berühmtesten und einflussreichsten Fotografin der Gegenwart. Gezeigt wird nicht nur das kreative Schaffen, sondern auch das private Leben der – paradoxerweise – kamerascheuen Fotokünstlerin Annie Leibovitz mit ihrer Beziehung zur Autorin Susan Sontag (28.4., 19:30 Uhr).

25. – 30.4., Lesbische Filmtage im Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, cinema-quadrat.de