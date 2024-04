Lesung: Chantal-Fleur Sandjon

× Erweitern Foto: Shaheen Wacker / Thienemann Verlag „Chantal-Fleur-Sandjon“

Die mit dem Jugendliteraturpreis 2023 ausgezeichnete afro-deutsche Schriftstellerin Chantal-Fleur Sandjon liest aus ihrem 2022 erschienen Roman „Die Sonne, so strahlend und schwarz“. In der in Versen geschrieben Geschichte (!) erzählt Sandjon von der Jugendlichen Nova, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder den gewalttätigen Stiefvater verlässt. Neben häuslicher Gewalt thematisiert der Versroman auch Themen wie struktureller Rassismus und queeres Coming-Of-Age. Die Lesung im QZM findet im Rahmen der „Open Dykes“-Wochen statt. Wer sich regelmäßig zu queerer Literatur informieren möchte: der QZM-Buchclub liest und bespricht einmal im Monat ein queer-feministisches, intersektionales Buch. Der nächste Buchclub findet am 23. April ab 19 Uhr statt.

20.4., QZM, G7 14, Mannheim, 16:30 Uhr, www.qzm-rn.de