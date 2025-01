Lesung mit Benno Gammerl

× Erweitern Foto: F.K. Schulz

Wie lässt sich die Geschichte gleichgeschlechtlich liebender und gender-nonkonformer Menschen erzählen? Wie stellt sich deutsche Geschichte aus queerer Perspektive dar? Und was ist dran an der Vorstellung einer geradlinigen Emanzipation hin zur Ehe für alle und zur Abschaffung des Transsexuellengesetzes?

Benno Gammerl widmet sich diesen Fragen in seinem Buch „Queer – Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute“, das einen spannenden historischen Überblick gibt. Die Veranstaltung findet anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der am 27. Januar begangen wird, statt. Die Koordinierungsstelle für LSBTIQ-Themen der Stadt Frankfurt veranstaltet diese Lesung.

30.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 17 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt