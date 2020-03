Lesung mit Maria Braig

× Erweitern Foto: Sandra Doornbos Maria Braig

In ihrem Roman „Nennen wir sie Eugenie“ beschreibt Maria Braig die auf einer wahren Geschichte basierenden Flucht einer jungen Frau aus dem Senegal. Am 6.3. liest Maria Braig aus ihrem Buch im LIBS.

Foto: Braig Maria Brain Eugenie

Eine junge Frau aus dem Senegal flüchtet, weil ihre Liebe zu einer anderen Frau in dort nicht geduldet wird. In Deutschland erhofft sie sich Schutz und Hilfe, gerät aber zunächst in die Mühlen des Asylverfahrens. Als ihr schließlich die Abschiebung droht, muss sie noch eine ganz andere Entscheidung treffen.

In ihrem Roman beschreibt Maria Braig eindringlich das Wechselbad der Gefühle, das der jungen Senegalesin widerfährt – auf der einen Seite erhofft sie sich Freiheit in Deutschland, auf der anderen Seite findet sie sich zunächst in einer heruntergekommenen Sammelunterkunft wieder, muss mit schlechten Lebensbedingungen kämpfen und erfährt obendrein erneute Ablehnung und Ausgrenzung. Ihr Fall stehe symbolhaft für viele Geflüchteten-Schicksale.

Im Anschluss an die Lesung wird es ein moderiertes Podiumsgespräch mit weiteren Gästen zum Thema geben.

6.3., LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 19 Uhr, www.libs.w4w.net