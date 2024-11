Lesung mit Tarek Shukrallah

× Erweitern Foto: Omar Khlif, 2024 TarekShukrallah

Das Buch „Nicht die Ersten“ versammelt Bewegungsgeschichten queerer People of Color in Deutschland von den 1980er Jahren bis heute. Die Texte geben Zeugnis und Inspiration für gegenwärtige und zukünftige Generationen von Queers of Color in ihren Kämpfen gegen Kapitalismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit und Sexismus.

Tarek Shukrallah ist Politik- und Sozialwissenschaftler*in, Community-Organizer*in sowie Autor*in und lebt in Berlin und Tunis. „Nicht die Ersten“ geht auf eine mehrjährige Forschung in Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum Berlin zurück und ist Tarek Shukrallahs erste Buchpublikation.

29.11., Bar Jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.barjedersicht.de