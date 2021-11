× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei

Bereits im Oktober meldete sich die Party von „Warmes Wiesbaden“ zurück und feierte so bunt wie immer im Kesselhaus des Kulturzentrums Schlachthof.

Die gesamte Bandbreite der queeren Community ist ab jetzt wieder willkommen und in der Tat auch vielfältig vertreten – und genauso ist der Musikmix: Gay-Disco-Classics, Euro-Dance-Beats, Pop-Kracher und Elektro-Remixe bringen die Crowd zum Hüpfen. Let’s go! Let’s go Queer! Es gilt die 2G-Regel – Details gibt’s auf der Website des Schlachthof Wiesbaden.

6.11., Kulturzentrum Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 23 Uhr, Infos auf Facebook