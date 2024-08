× Erweitern Foto: Nazila Azimzada, pexels.com „CharterChicks“

Oops, They Do It Again: Die Party-Crew der Frankfurter Charter Chicks ist der Meinung, dass es mal wieder Zeit ist für eine „Gay Girls And Nice People“-Party in den coolen Räumen der Galerie Familie Montez in den Bögen der Honsellbrücke am Hafenpark, direkt am Mainufer. Gesagt, getan: Unter dem Motto „Let’s Meet Again“ gibt’s eine Party mit satten DJ-House-Grooves von Thunderpussy und Andelicious. Als Special Guest ist Tänzerin Steffi Kaiser dabei, die mit ihrem Ensemble gute Moves zeigt. Die Party ist ein echtes Early-Bird-Thing, denn es geht bereits um 20 Uhr los!

24.8., Kunstverein Familie Montez, Honsellstr. 7, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/CharterChicks/