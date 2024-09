Let’s Talk About Sex, Baby!

× Erweitern Grafik: Museum für Kommunikation Frankfurt „ApropsSex“

Noch nie war Sexualität im Alltag so präsent wie heute. Trotzdem ist das unverkrampfte Sprechen über Sex nach wie vor nur selten möglich; warum ist das Thema immer noch so schambehaftet – oder hat sich vielleicht doch etwas verändert? Die Ausstellung „Apropos Sex“ untersucht, wie sich Wissen, Werte und auch die Sprache zum Thema Sex im Verlauf der letzten 100 Jahre gewandelt haben. Welche Begriffe verwenden wir im Zusammenhang mit Sexualität? Warum sind sie oft vulgär oder schüchtern, manchmal nüchtern und gar nicht emotional aufgeladen? Betrachtet wird auch, wie sich die sexuelle Aufklärung gewandelt hat. Wie prägen soziale Medien heute unser Bild von Sexualität? Welche Rolle spielt der rechtliche Rahmen für sexuelle Emanzipation? Gibt es ein „normal“? Was ist selbstbestimmte Sexualität? In den verschiedenen Bereichen der Ausstellung und im eigenen Blog zur Ausstellung kann man sich intensiv mit den Themen beschäftigen, man bekommt Ansichten, Meinungen und Erfahrungen und kann den eigenen Horizont erweitern, etwas dazulernen und lockerer mit Sex umgehen.

2.10., Vernissage „Apropos Sex“, Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, Frankfurt, die Ausstellung ist bis zum 7.9.2025 in Frankfurt zu sehen, www.mfk-frankfurt.de/apropos-sex/, apropos-sex.museumsstiftung.de/blog/