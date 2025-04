Let’s Go Queer: Studio 54

× Erweitern Foto: Kamaji Ogino, pexels.com, gemeinfrei

Die Party des Vereins Warmes Wiesbaden in Kooperation mit dem Kulturzentrum öffnet nun schon seit 13 Jahren ihre Tür für eine bunte Gästeschar von überall. Genauso bunt ist auch der Musikmix auf dem Dancefloor: Gay-Disco, Euro-Dance, Pop-Hits und Elektro-Remixe. Dazu gibt‘s jedes Mal heiße Queen-Performances.

Im April kann man sich auf Performances von Lélé Cocoon und Sasha Glam freuen. An den Decks stehen auf Floor 1 DJane Catlyn und Dahlia Danger. Die Box wird von DJ Crstn in die glitzernde New Yorker Club-Legende Studio 54 verwandelt; hier gibt's Disco und House im Mix. Cheers Queers!

5.4., Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 23 Uhr, www.instagram.com/letsgoqueer/