Nach langen Wochen bietet LIBS wieder persönliche Beratung in ihren Räumen in der Alten Gasse an.

Neben der Beratung am Telefon, per Email oder Online können seit Anfang Juni auch wieder Termine für psychosoziale Beratung, Coaching und Einzel- oder Paarberatungen vereinbart werden – natürlich alles unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften.

Kontakt zu LIBS über info@libs.w4w.net oder Tel 069 282883, www.libs.w4w.net