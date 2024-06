LIBS: Cloudburst

× Erweitern Foto: Salzgeber „Cloudburst“

Stella (Olympia Dukakis) und Dottie (Brenda Fricker) sind seit 31 Jahren ein Paar. Als Dotties Enkelin beschließt, ihre Großmutter in ein Pflegeheim zu schicken, flüchten die beiden aus den USA nach Kanada, wo sie heiraten wollen; in Nova Scotia ist die Ehe für homosexuelle Paare legal. Unterwegs nehmen sie den jungen Gogo-Tänzer Prentice mit, der ihr Trauzeuge werden will. Denn Prentice erkennt: Wahre Liebe kann man nicht aufhalten.

× Erweitern Trailer: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Regisseur Thom Fitzgerald hat für sein herzerwärmendes wie humorvolles Roadmovie aus dem Jahr 2011 die Oscar-Preisträgerinnen Olympia Dukakis (2021 im Alter von 89 Jahren gestorben) und Brenda Fricker als Hauptdarstellerinnen gewinnen können. „Cloudburst“ gewann seitdem viele Preise auf Filmfestivals in der ganzen Welt.

LIBS und die Hessische Landesfachstelle BSBT* im Alter präsentieren den Film.

19.6., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 18 Uhr, malsehnkino.de, www.lsbt-im-alter-hessen.de, libs-ffm.de