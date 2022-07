LIBS: Lesbische Geschichte

× Erweitern Foto: LIBS e.V.

Im Rahmen der Pride Weeks des Frankfurter CSD lädt LIBS am 7. Juli zu einem Stadtspaziergang zur lesbischen Geschichte Frankfurts; mit dem hauseigenen Audiowalk kann man sich auch selbst auf die Reise machen!

Lesbische Geschichte

Lesbisches Leben hat in Frankfurt am Main seit Jahrzehnten Spuren hinterlassen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg durch die Stadt und schauen uns Plätze, Denkmäler und ehemalige Wohnorte an. Dabei entdecken wir lesbische Initiativen, (ehemalige) Szeneorte und Lebensspuren bekannter und weniger bekannter Frauen. Eine Veranstaltung im Rahmen der Pride Weeks Frankfurt.

7.7., Start: LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 18 - 20 Uhr, Anmeldung unterinfo@libs.w4w.net, Teilnahme auf Spendenbasis, Mindestteilnahme: 6 Personen

Audiowalk zur lesbischen Geschichte Frankfurts

Sieben Stationen rund um Frankfurts Innenstadt laden ein, spazierend lesbisches Leben (neu) zu entdecken. Mit dem Audiowalk „Lesbisch unterwegs – Geschichten aus Frankfurt am Main“, mit dem man sich nach dem kostenlosen Download auf einen Spaziergang begeben kann, veröffentlicht LIBS e.V. zu ihrem 30jährigen Jubiläum einen Beitrag zu lesbischer Bewegungsgeschichte in Frankfurt.

Wegbegleiter*innen, Pionier*innen und Aktivist*innen erzählen von ihrer Motivation, den Herausforderungen und bewegenden Momenten ihres Engagements. So breit gefächert und facettenreich lesbisches Leben ist, so unterschiedlich sind auch die einzelnen Stationen.

Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Amts für multikulturelle Angelegenheiten und des Frauenreferats Frankfurt am Main.

Zu finden ist der Audiowalk von LIBS e.V. auf guidemate.com