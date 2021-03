LIBS: Thema Kinderwunsch

× Erweitern Foto: Felipe Balduino, pexels.com, gemeinfrei LIBS Kinderwunsch

LIBS, die Lesben Informations- und Beratungsstelle in Frankfurt, bietet ihren Service derzeit wenn möglich telefonisch oder online an. So zum Beispiel die Informationsveranstaltung zum Thema Kinderwunsch, die am 5. März per Zoom-Konferenz gehalten wird.

Als Orientierungshilfe werden Fragen wie „Wie werde ich schwanger?“, „Wie sieht es mit Adoption aus?“ oder „Wie kann ich ein Kind in Pflege nehmen?“ erörtert. Um Anmeldung vorab über die LIBS-E-Mail info@libs.w4w.net wird gebeten.

Im Shutdown können die LIBS-Gruppenangebote derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt vor Ort stattfinden; der JuLE-Treff zum Beispiel ist auf verschiedenen Social Media-Kanälen aktiv, die telefonische JuLE-Beratung ist außerdem dienstags und donnerstags von 17 Uhr bis 19:30 Uhr telefonisch erreichbar; vor Ort kann man sich mit maximal vier Personen treffen.

Alle anderen Beratungsangebote finden telefonisch oder online statt, nach Absprache auch vor Ort unter den nötigen Hygiene-Regelungen.

LIBS versendet außerdem einen Newsletter mit Links zu Filmen, Kolumnen, Buch- und Musikempfehlungen, Podcasts oder anderen Unterstützungsangeboten während der Corona-Krise.

5.3., Infoveranstaltung zum Thema Kinderwunsch, via Zoom, 19:30 Uhr – 21 Uhr, www.libs.w4w.net