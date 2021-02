× Erweitern Foto: Karl und Monika Forster Kunstinstallation

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden setzt vom 13.2. bis 13.3. mit der Kunstinstallation „Licht ins Dunkle – wir kommen wieder!“ ein theatrales Hoffnungszeichen.

Gezeigt wird der Teil eines Bühnenbildes zur Produktion der Strauß-Operette „Der Zigeunerbaron“, deren Premiere aufgrund des zweiten Lockdowns kurzfristig ausfallen musste. Zur stimmungsvollen Lichtchoreographie erklingen Auszüge aus der Operette und zwei anderen Werken, deren Realisierung verschoben wurde, nämlich „Einstein on the Beach“ des Minimalisten Philip Glass und Wagners „Ring ohne Worte“. Ein Hauch Bühnenmagie, vermischt mit einer stummen Anklage, der bis zum 13. März in den Abendstunden erlebt werden kann.

13.2. – 13.3., Warmer Damm, Paulinenstr. 15, Wiesbaden, 19 bis ca. 22 Uhr, www.staatstheater-wiesbaden.de