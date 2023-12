Licht und Wärme tanken

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt, Tom Wolf Winterlichter

Samstagnachmittag mal schnell einen Abstecher nach Mexico oder Madagaskar machen? Das geht im Frankfurter Palmengarten, denn dort liegen die beiden Destinationen nur einen Spaziergang voneinander entfernt. Noch bis Januar bietet der Palmengarten außerdem winterlich-weihnachtliche Führungen durch das Tropicanium, bei denen man die Ursprünge von Zimt und Kakao bis Muskat- und Makadamia-Nuss kennenlernt.

× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt Schmetteringe

Bricht die Dunkelheit am späten Nachmittag über die Stadt herein, beginnt der Palmengarten zu leuchten: Die Winterlichter tauchen vom 9. Dezember bis zum 14. Januar mit fantasievollen Installationen die Gartenlandschaft in magisches Licht und laden zum Rundgang durchs Winter-Wonderland. Unter den weiteren Attraktionen, mit denen der Palmengarten den Winterblues vertreibt, ist die aktuelle Sonderausstellung zum Thema Orchideen, die nicht nur blühende Pracht sondern auch Erstaunliches aus der Botanik zeigt. Orchideen findet man übrigens auch im Blüten- und Schmetterlingshaus, wo noch bis zum Frühjahr unzählige tropische Falter umherflattern. Bereit für den Kurzurlaub?

Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, alle Infos zum Winterprogramm und Öffnungszeiten über www.palmengarten.de