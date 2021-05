× Erweitern Foto: raumlaborberlin Lichtblick SOMMERBAU

Das Freiluft-Logentheater SOMMERBAU soll auf einer der momentan noch unbebauten Flächen am Kaiserlei-Kreisel an der Offenbacher Stadtgrenze entstehen und Platz für 200 bis 300 Gäste bieten.

Für den Entwurf zeichnet erneut das Architekturkollektiv raumlaborberlin verantwortlich, das bereits im vergangenen Jahr den Theatersaal im Mousonturm in das Logentheater BAU im Stil von Shakespeares Globe Theater-Rundbau verwandelte: Rund 38 Gäste konnten in voneinander getrennten Zweier-Logen Platz nehmen und das Geschehen auf der runden Bühne in der Mitte verfolgen (gab berichtete) .

Wegen der pandemiebedingten Theaterschließungen im November konnte der BAU zwar nur zwei Monate bespielt werden – trotzdem ist die Entschlossenheit von Mousonturm-Chef Matthias Pees, neue, innovative Theaterlösungen zu finden, weiterhin bemerkenswert ungebrochen,. Der aus Metallgestänge und Holz gezimmerte sechseckige SOMMERBAU wird mit 380.000 Euro von Bund und Land gefördert.

Am Grundprinzip der Zweier-Logen wird auch im Freilufttheater festgehalten; allerdings sollen sie sich nun über vier Etagen erstrecken. Als Freiluft-Spielfläche dient der rund 25 Quadratmeter große Freibereich in der Mitte. Von Juli bis Oktober soll er vom LAB Frankfurt mit dem Ensemble Modern, der Dresden Frankfurt Dance Company, dem Mousonturm sowie weiteren Kooperationspartnern aus der freien Szene und von städtischen Institutionen genutzt werden. Auch schön: Das solidarische Preissystem mit vier Stufen vom Minimal- bis zum Unterstützerpreis wird es auch im SOMMERBAU geben – damit kann jede*r selbst wählen, was pro Loge bezahlt werden möchte.

SOMMERBAU, voraussichtlich ab Juli 2021, Kaiserleiviertel, direkt an der S-Bahn-Station Kaiserlei