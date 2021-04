Lichter Filmfest 2021

× Erweitern Foto: Salzgeber Trübe Wolken

Das 14. Lichter Filmfest steht unter dem programmatischen Titel „Wandel“. Alle 42 gezeigten Lang- und Mittellangfilme sowie zwei Kurzfilmprogramme mit vielen Welt- und Hessenpremieren beschäftigen sich mit gesellschaftlichen, politischen wie umweltpolitischen Veränderungen. Und natürlich mit jeder Menge persönlicher Entwicklungen und Veränderungen.

Im Film „Trübe Wolken“ stellt Regisseur Christian Schäfer gleich mehrere Personen in den Fokus, deren Identitätsfragen und Unsicherheiten sie zu Außenseitern gemacht haben. Der freundliche Teenager Paul lebt mit seinen Eltern in einer unscheinbaren Wohnsiedlung irgendwo in Deutschland. Bei seinen Streifzügen durch das Niemandsland seiner Heimat interessiert er sich vor allem für verlassene Gebäude, zufällig aufgeschnappte Privatgespräche oder vergessene Handtaschen. Ansonsten ist Paul ebenso unscheinbar wie seine Heimat. Das macht ihn aber auch zur idealen Projektionsfläche für seine Mitmenschen: Seine Schulkollegin Dala verliebt sich in den netten wie geheimnisvoll wirkenden Paul, Klassenkamerad Max findet, dass Paul der einzige Mensch ist, der ihn ernst nimmt und auch der Lehrer Erich Bulwer (gespielt von Devid Striesow) glaubt in Paul eine Art Seelenverwandten für die eigene Sensitivität gefunden zu haben. Die trügerische Ruhe im Ort wird massiv gestört, als ein Junge ermordet im Wald aufgefunden wird.

Christian Schäfer spielt auf allen Ebenen seines Films mit einer gewissen Offenheit: Die Charaktere scheinen in ihrer Persönlichkeit unklar und unentschieden, sie bewegen sich in einem nicht zuzuordnenden Setting und die Story ist ein sich wandelnder Hybrid aus Coming-of-Age-Film, Thriller und Familiendrama, angereichert mit einem stark homoerotischen Subtext und einer schwulen Nebenfigur – und auch die sexuelle Identität von Paul scheint offen.

„Trübe Wolken“ steht zusammen mit 11 weiteren Langfilmen und 23 Kurzfilmen im Wettbewerb um den Lichter Filmpreis 2021.

Ein weiterer Preis wird im Rahmen des „Lichter Art Award“ verliehen: Die spezielle Lichter-Festivalsektion kuratiert und prämiert seit 11 Jahren nationale wie internationale Videokünstler*innen und Filmemacher*innen. Auch in diesem Jahr haben der Lichter Art Award-Leiter Saul Judd und sein Team wieder fünf Nominierte Beiträge ausgewählt.

Darunter ist auch das Videoprojekt „Sexual Healers TV“ des nicht-binären Künstlers Will Fredo, der Sexarbeiter*innen portraitiert, die konfliktfreudige Frankfurter Performancegruppe „Frankfurter Hauptschule“, die in ihrer in ihrer Fake-News-Videoarbeit „Motor“ behauptet, Kunst sei tot, oder der argentinisch-brasilianische Künstler Dudu Quintanilha, der in seiner Videoarbeit „video about“ die Möglichkeit untersucht, Körperarbeit als Sprache zu verwenden.

Genau wie das komplette Film-Programm sind auch die Beiträge des „Lichter Art Award“ in diesem Jahr online zu sehen – als Video-on-Demand oder mit einem Festivalpass für alle Filme.

27.4. – 2.5., Lichter Filmfest, mehr Infos und VVK über www.lichter-filmfest.de