Lichter Filmfest: Queer Double Feature

Foto: Lichter Filmfest „Venus in Nykes"

Experimentelles queeres Kino bietet das Lichter Filmfest im Rahmen seiner 15. Jubiläumsausgabe.

Der brasilianische Kurzfilm „Venus in Nykes“ ist eine heiße erotische Eskapade: Ein junger Mann berichtet einer Psychoanalytikerin von seinen geheimsten sexuellen Fantasien, die die Ärztin schlichtweg überfordern. In der Darstellung äußerst explizit lässt Regisseur André Antonio Referenzen zu den poetischen Filmen von Kenneth Anger und Derek Jarman erkennen, unterlegt seinen Film aber mit einem pulsierenden Technosoundtrack. Obendrein spielt Antonio sowohl die Rolle des Fetischisten als auch die der Psychoanalytikerin.

Ebenfalls außergewöhnlich kommt der Film des ägyptischen Regisseurs Mohammed Shawky Hassan daher: In „Shall I compare You to a Summer’s Day“, ein abgewandeltes Zitat aus Shakespeares Sonetten, vermischen sich queere Zuneigung, nicht-normative Beziehungen, Poesie und Pop zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk, inklusive eines griechischen Männerchors, der die unterschiedlichen Geschichten des Films besingt. Beide Streifen werden als Double-Feature gezeigt.

12.5., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 21:45 Uhr, www.lichter-filmfest.de