× Erweitern Foto: Kinescope Film Lichter-Gotteskinder-1 Szene aus „Gotteskinder“

Vom 16. bis 21. April bringt das engagierte LICHTER Filmfest wieder echtes Festival-Flair nach Frankfurt – mit brandaktuellen internationalen Filmen sowie herausragenden Produktionen aus Rhein-Main und Hessen. Festivalzentrum wird erneut das ehemalige „Massif Central“-Gebäude auf der Eschersheimer Landstraße, jetzt unter dem Namen „Massif Arts“. Dort gibt’s Meet-And-Greet und Hang-out, Raum für das vielseitige Begleitprogramm sowie Ausstellungen der VR-Storytelling-Sektion sowie des LICHTER Art Awards. Das LICHTER-Programm wird in insgesamt 10 Kinos in Frankfurt und Wiesbaden gezeigt.

× Erweitern Foto: 2023 Mise en Scene Filmproduction Lichter-AllShallBeWell Teddy-Preisträger „All Shall Be Well“

Im Filmprogramm finden sich auch wieder queere Produktionen – allen voran der diesjährige „Teddy Award“-Gewinner der Berlinale „All Shall Be Well“ aus Hongkong: Als ihre langjährige Partnerin Pat überraschend stirbt, bricht für Angie eine Welt zusammen. Nicht nur, dass sie die Liebe ihres Lebens und langjährige Lebenspartnerin verloren hat, auch muss sie sich plötzlich gegen Pats Familie behaupten, deren Mitgefühl und Akzeptanz offenbar nicht über den Tod hinausreicht. (21.4., Eldorado, Schäfergasse 29, Frankfurt, 16 Uhr)

In „Foreign Language“ vereinbaren die langjährigen Brieffreundinnen Lena aus Leipzig und Fanny aus Strasbourg nach langer Zeit ein persönliches Treffen. Doch als Fanny erwartungsvoll in Leipzig ankommt, wird sie enttäuscht: Lena eröffnet ihr, dass die Brieffreundschaft nur auf Geheiß ihrer Mutter zustande kam und Lena wenig Interesse an einer Freundschaft mit Fanny hat. Mit einer Notlüge gelingt Fanny trotzdem, Lena zu erobern. Die beiden kommen sich sogar körperlich näher – doch als Fannys Lüge ans Licht kommt, scheint die gemeinsame Zukunft gefährdet. (17.4., Eldorado, Schäfergasse 29, 20:15 Uhr)

× Erweitern Foto: Les Films de Pierre Lichter-ForeignLanguage Szene aus „Foreign Language“

Auch der Kurzfilm „Grandmamauntsistercat“ von Zuza Banasińska wurde in diesem Jahr mit einem Teddy-Award prämiert. Genau wie Zuza Banasińska sucht die erzählende Person im Film ihren Platz in einer binären Gesellschaftsordnung. Der experimentelle Film entstand aus Archivmaterial, das im kommunistischen Polen ursprünglich zu Lehr- und Propagandazwecken genutzt wurde. LICHTER zeigt den 23-minütigen Film im Rahmen des von Saul Judd kuratierten Kurzfilmprogramms „International Shorts – Zukunft“. (20.4., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 21:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Kinescope Film Lichter-Gotteskinder-2 Szene aus „Gotteskinder“

Das deutsche Drama „Gotteskinder“ thematisiert den Gewissenskonflikt zwischen Sexualität und Religion: Die Geschwister Hannah und Timo stecken mitten im Pubertätsgefühlschaos. Dass sie in einer evangelikalen Gemeinde leben, macht die emotionale Achterbahnfahrt des Entdeckens der eigenen Sexualität nicht einfacher – schlimmer noch: die neuen Gefühle bringen sie an den Rand ihres Glaubens, der bis dahin für beide so ganz natürlich schien. Als Timo sich in seinen besten Freund Jonas verliebt, bekommt er Panik und sucht Hilfe bei einem Seelsorge-Seminar, wo er hofft, von seinen Gefühlen „geheilt“ zu werden. Das „Gotteskinder“-Drehbuch wurde mit dem Hessischen Filmpreis 2019 ausgezeichnet, der Film wurde von der Jugendjury des Max Ophüls Filmfestivals 2024 ebenfalls mit einem Preis bedacht. (19.4., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 17:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Manna Film Lichter-EchoOfYou Szene aus „Echo Of You”

Die dänische Doku „Echo Of You“ portraitiert in poetisch-sanften Bildern pensionierte Witwer*innen, die ihre Erinnerungen an ihre große Liebe teilen und auch ihre Zukunft mit einer Herzensperson teilen möchten. Auch ein schwules Paar ist dabei. Die Deutschlandpremiere bei LICHTER findet in Anwesenheit der Regisseurin Zara Zerny statt. (20.4., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 17 Uhr).

× Erweitern Foto: Axia Films Lichter-Solo Szene aus „Solo“

Im franco-kanadischen Drama „Solo“ beginnen die Probleme für Dragqueen Simon mit ihrer neuen Liebe Olivier. Die bis dahin selbstbewusste Queen wird von ihrem charmanten, aber hochgradig manipulativen Freund mehr und mehr beeinflusst und gerät in eine toxische Abhängigkeit. Simon entfremdet sich zusehends von seiner leiblichen wie seiner queeren Familie. Gibt es einen Ausweg? (19.4., Eldorado, Schäfergasse 29, Frankfurt, 22 Uhr).

16. – 21.4., LICHTER Filmfest, Festivalzentrale Massif Arts, Eschersheimer Landstr. 28, Frankfurt, Details zum Programm und Spielzeiten der Filme über lichter-filmfest.de